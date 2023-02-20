美4眾議員晤游錫堃　稱無意挑釁大陸

美國國會眾議員卡納、岡薩雷斯、奧金克洛斯、傑克森周日（19日）起至周四（23日）訪問台灣，周一（20日）赴台立法院拜會立法院長游錫堃並接受款宴。卡納強調，此行無意挑釁中國大陸，希望能加強與台關係，並促進台海和平。台總統府發言人表示，總統蔡英文料於周二（21日）上午接見訪問團，討論台美經貿關係、區域安全、數碼發展及資訊安全等議題。

卡納致詞時表示，當日早上很榮幸能和台積電始創人張忠謀見面，他來自硅谷，非常了解美台經貿關係的重要性，希望未來彼此持續增加在製造業、創新等領域合作，造福台灣、美國及全世界。他們期待此行能和台立法院各黨委員坦率溝通，加強台美未來經貿、政治各方面合作。卡納又指，此行與美國總統拜登及其他一系列外交政策非常一致，希望能加強與台灣的關係。

游錫堃表示，美國除了是台灣最重要的經貿夥伴、台海和平穩定的支柱外，台灣民主化過程也受到美國長期關注與支持，又指中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間的涉台言論，嚴重悖離事實。中國大陸外交部發言人汪文斌周一在記者會提到，王毅在出席慕尼黑安全會議期間，向美國國務卿布林肯指出要維護台海穩定，必須堅定反對「台獨」，促美方將不支持「台獨」的表態落到實處。