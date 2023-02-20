朝突擊射洲際導彈　疑重返大氣層失敗

北韓上周六（18日）發射今年第一枚洲際彈道導彈，是相隔3個月再次發射此級別導彈。南韓傳媒周一（20日）引述分析指，今次發射活動的3個特別之處，分別是突擊進行、技術能力局限性或意外曝光、導彈部隊戰鬥序列出現變化。

北韓宣稱今次火星15型洲際彈道導彈發射訓練未提前計劃，而是出其不意下組織進行，令部隊時刻保持核武力量的戰鬥準備態勢，檢驗國家核威懾力組成部分是否可以準確啟動、效果性、戰鬥性如何。根據朝方的說法，由準備到發射耗時9小時22分鐘，暴露採用液體燃料的火星15型洲際彈道導彈，需時注入燃料的作戰局限性，亦解釋該國為何最近主力研發採用固體燃料的洲際彈道導彈。

日本防衞省公開由戰機拍攝、疑似火星15型洲際彈道導彈飛行器的畫面。南韓傳媒指該飛行器分裂多塊後火花飛濺並熄滅，並引述國內專家指這很有可能是導彈重返大氣層失敗；由於彈頭重返大氣層時溫度極高，需要使用碳複合材料保護，但這種材料大多產於日本，出口管制嚴格，朝方難以獲取。報道指美國及南韓仍然認為，北韓還未掌握導彈重返大氣層後精準打擊目標的關鍵技術。

今次發射由導彈總局指導、第一紅旗英雄連執行，南韓傳媒指北韓洲際彈道導彈由戰略軍操作，導彈總局接近行政機關，反映北韓導彈部隊戰鬥序列改變。

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