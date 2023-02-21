接連強震收容地不足　民眾繼續冒寒露宿

土耳其本月6日經歷黎克特制7.8級地震，接壤敍利亞邊境的哈泰省安塔基亞周一（20日）晚再發生6.4級淺層地震，大批民眾摸黑逃離家園避災，有災區官員指出接連遇大地震，當地急需收容地讓民眾棲息。

一名住在震央附近薩曼達厄鎮（Samandag）的律師憶述，地震時突然覺得大地在腳下被抽離，如此強震不能用言語形容，他甚至不能直行到1米外的大門。薩曼達厄的鎮長指出，當地面臨收容地問題，父母都只能帶着孩子冒寒露宿，在每幢建築前派駐警員是無補於事，只有帳篷能解決。代夫內區（Defne）區長指，周一的地震震感比本月6日的更強，當地已斷電，人們都尖叫，有人被困瓦礫下。

地震發生時，土耳其國會議員卡西克奇（Lütfi Kaşıkçı）在震央附近接受電視台訪問，他們感受到地震後慌忙逃出街，攝影師跟隨並繼續錄影。他後來在Twitter稱，他每日泊車的公路裂開了，鄰居的寓所倒塌，瓦礫下傳來的尖叫聲仍猶在耳，但願上帝不讓人們遭受這般痛苦。

美媒指出，經歷月初的大地震後，許多人仍露宿帳篷、貨櫃箱等，這可能在周一地震中拯救了不少生命。