拜登花逾20小時秘密赴基輔　隨行記者需宣誓保密

美國總統拜登周一（20日）在無預告的情況下造訪烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基，事前做到完全保密，沒有走漏半點風聲。美國國家安全顧問沙利文透露，此行經過數月籌備，於上周五（17日）才敲定。而隨行記者由以往13人的團隊，減至只有一名報道員及一名攝影師，他們需要宣誓保密及交出電話接近24小時，並不准實時報道拜登行蹤。

美媒披露，拜登上周六（18日）晚與第一夫人吉爾在美國首都華盛頓用餐，白宮發布的拜登周日（19日）行程仍稱他在國內，但其實他當日凌晨4時許已啟程到馬里蘭州安德魯斯空軍基地，登上一般僅用於國內行程的空軍C32專機，飛赴德國拉姆斯泰恩空軍基地入油，期間拜登沒有下機。專機轉赴波蘭南部熱舒夫後，一行人轉乘火車，通宵前往基輔，直到周一早上8時抵達，全程用上逾20小時。

隨拜登訪烏的包括沙利文、白宮副幕僚長狄龍（Jen O'malley Dillon）、橢圓形辦公室主任托馬西尼（Annie Tomasini），以及特勤局人員、攜帶俗稱「核足球」核武手提包的軍官、醫療團隊與白宮攝影師。拜登到達基輔後由美國駐烏大使布林克迎接，在訪問期間基輔曾響起空襲警報，美軍的E3空中預警機與RC135W偵察機則全程在波蘭領空監察基輔情況。拜登原定周二（21日）到訪波蘭，他結束23小時的基輔之行後乘坐火車轉赴波蘭東南部城市普熱梅希爾，再前往華沙。