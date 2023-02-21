憂俄烏衝突失控　華促停鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」

中國周二（21日）發布《全球安全倡議概念文件》，闡釋全球安全倡議的核心理念和原則，提出重點合作方向和平台機制。外交部長秦剛當日在北京舉行的藍廳論壇上談及對俄烏衝突的憂慮，指安全不是某些國家獨享的專利，更不應由個別國家說了算；並透露中方將適時舉辦全球安全倡議高級別活動，與各方共商安全大計。

藍廳論壇以「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」為主題，秦剛發言時指出，最新發布的文件具有鮮明的行動導向，可歸納出倡導大國帶頭講平等合作法治，反對搞霸權霸凌霸道，並積極推動對話和平解決熱點問題等。他強調安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，任何國家只要願意加入全球安全倡議，中方都歡迎；又指中國的發展離不開安全的國際環境，沒有中國的安全也就沒有世界的安全。

對於烏克蘭危機全面升級已近一年，中方對衝突不斷加劇甚至導致失控深感憂慮，秦剛重申將繼續勸和促談，為政治解決烏克蘭危機提供中國智慧，與國際社會一道共同推動對話協商，解決各方關切，謀求共同安全。中方亦敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。他提到，來自外部對華打壓遏制不斷升級，對中國的主權和安全構成嚴重威脅，強調堅決反對霸權主義和強權政治。