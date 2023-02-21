蔡英文晤美跨黨派議員　促建科技產業鏈

台灣總統蔡英文周二（21日）於總統府接見4名美國國會眾議員時表示，面對後疫情時代的挑戰，台美雙方可以發揮彼此優勢，共建更具韌性的科技產業鏈。民主黨眾議員卡納表示，此行希望深化美台在軍事及國防方面的夥伴關係，強化彼此的共享價值，進一步促進人權、和平及民主。

由卡納、岡薩雷斯、奧金克洛斯和傑克森組成的美國跨黨派眾議員訪問團，周日（19日）抵台開展為期5日的訪台行程。蔡英文先感謝各人將台灣列入今年出訪的首站，展現對台支持。她指出，這幾年來台灣和美國在各領域持續深化交流，例如在台美科學及技術合作協定的架構下，建立先進半導體設計製造方面的合作計劃。在安全議題上，台灣與美國持續加強軍事交流，未來也會更積極與美國以及民主夥伴合作，應對威權主義擴張與氣候變化等全球挑戰。

卡納致詞時強調，這次訪台是要承諾美台間共同的價值。訪問團很高興在周一（20日）到立法院見證台灣不同黨派立委雖有歧見，卻能坐下好好討論，似乎比美國國會還要和平。他又指出，此次訪問能與台積電始創人張忠謀會面，討論如何進一步深化美台之間的經濟夥伴關係，尤其是在科技領域。