立陶宛經濟次長訪台　簽署雷射合作備忘錄

立陶宛經濟暨創新部次長熱邁蒂斯（Karolis Zemaitis）二度訪問台灣，周一（20日）在台經濟部長王美花見證下，與台灣簽署雷射合作備忘錄。王美花指台立產業合作已有具體成效，今次合作將為雙方高科技產業創造重要商機。熱邁蒂斯則稱，今年目標為加速落實各項合作。

第2屆台立次長級經濟對話會議周一在經濟部召開，由熱邁蒂斯與台經濟部政務次長陳正祺共同主持。會上討論到多元供應鏈、綠色轉型、數碼轉型等領域議題，並開展經濟政策對話，協調合作方向。隨團業者代表包括立陶宛工業家聯合會及立陶宛工程與技術協會等30多間會員廠商。

台經濟部表示，兩地會簽署3項合作備忘錄，包括工研院與立陶宛雷射協會「超快雷射研發創新中心」合作備忘錄，合作開發次世代雷射技術；立陶宛工業家聯合會分別與台灣工商協進會及全國工業總會簽署合作備忘錄，促進雙方業界交流並探索合作機會。陳正祺表示，全球經濟受新冠疫情、俄烏戰爭及中美政治角力等多重干擾，台灣將持續強化與包括立陶宛等理念相近國家合作，加強民主供應鏈的韌性。