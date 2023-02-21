美籲安理會有效應對朝核問題　華促棄地緣政治操弄

聯合國安理會周一（20日）召開會議，討論北韓日前連續發射彈道導彈的情況。美國表示若然安理會無法有效回應北韓挑釁，會令局勢變得危險。中國則指個別國家應放棄地緣政治操弄，拿出實際舉措與朝對話。

美國當日提出對北韓採取進一步行動的決議，遭中國及俄羅斯反對。美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德指，北韓升級試射導彈的行動獲包庇，會把亞洲以至整個世界置於衝突風險之中，安理會欠缺行動是可恥及危險。美國在會後與部分安理會成員國及南韓發出聯合聲明，強調不會沉默讓平壤推進非法的核武及導彈力量，威脅國際和平與安全。

中國常駐聯合國代表團副代表戴兵在會上稱，各方要正視半島問題的歷史和現實，停止戰爭叫囂、動輒訴諸軍演或制裁，認為安全理應發揮建設作用，為半島問題走出困境。他指美國等國家一面推動討論朝核問題，郤在亞太搞核合作，質疑做法是明目張膽的核擴散。另外，中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明，同日會晤俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫，雙方同意要以政治解決方向，均衡解決各自關切，尤其是朝方的合理關切。

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