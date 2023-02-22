【東方日報世界視線】和平會議變拱火　俄烏戰爭再升級

「慕尼黑安全會議」是國際討論世界安全問題的最重要會議，今年剛在2月17至19日舉行，它始於1963年召開，除了1991年（第一次波斯灣戰爭）及1997年取消之外，每年都舉行，其宗旨是「對話達致和平」，參與者包括政界領袖、軍事、國際組織、商界及傳媒等重要人物，但今年俄羅斯政要就不被邀請。會議第一天及第3天都集中討論俄烏戰爭，令原本促進和平的會議，變成為俄烏戰爭拱火的會議。

德國總理紹爾茨少有地強硬聲言要一起供應重型坦克，他還說：「誰能供應的，就應真正這樣做！」聽起來他更像是在對美國喊話，同時他亦強調德國已經援助了烏克蘭120億歐元，是歐洲之最，無疑是反駁對德國援烏三心兩意的指控。

法國總統馬克龍就指控俄羅斯不但軍事顛覆烏克蘭，還顛覆非洲國家。他認為這幾個星期是俄烏戰爭最關鍵的時刻，要及時供應武器，又揚言目前不是與俄交談的時刻，而是要加強努力，使俄方戰爭企圖失敗，迫使它回到談判桌。英國首相辛偉誠在會中宣稱英方會率先供烏遠射程武器。三國在援烏問題上，是互展肌肉！

不過，紹爾茨亦聲明未來對烏供應武器一定和盟友商討以達共識：「我們會在繼續維持給予烏克蘭最佳支持，及避免不願見的戰爭升級之間，取得平衡。」

會議中德國右派的巴伐利亞州州長索德爾以東道主身份讚揚會議站在「世界光明的力量」，對抗「侵略、極權及權威主義的國家」，這明顯是頌揚西方自由民主的意識形態，營造政治制度非黑即白的信念。會中據稱有計劃於7月11及12日在立陶宛舉行新一輪北約峰會中，討論烏克蘭加入北約。

中國外事辦主任王毅在會中發言亦備受關注，他強調中國立場是堅持真正的和平及對話。這無疑點出與會的北約成員國在利用會議擴大供武拱火的危險性。王更透露中國會提出一個和平方案，而烏克蘭外長庫萊巴的回應是支持中國提出和平方案，但強調烏克蘭不會接受割讓任何領土的建議。王會後會出訪莫斯科，但西方主流媒體就報道它們的政界人物對中國和議計劃的成果，表示並不樂觀。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻