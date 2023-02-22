樂高造型人偶社區播歡笑　自閉漢助人自助成偶像

澳洲南部芒特甘比爾（Mount Gambier）市近年出現了一位傳奇人物，他每次在街道出現都會令在場的大人和小孩驚喜，有司機向他按喇叭致意，遊人會與他合照握手。這個「活樂高人偶」（Human Lego Man）有專用社交平台帳戶，最近還首次獲邀成為小朋友生日會的特別嘉賓，受歡迎程度媲美超級英雄。

這「活樂高人偶」皮套內的無名英雄真名叫做麥金泰爾（Alex McIntyre），本身是樂高積木狂迷。他定時扮成人偶，在區內主要街道繞行，每次現身20分鐘，居民無論男女老少看見他都露出笑容。而每次穿上人偶裝，本身患有自閉症的麥金泰爾就像獲得了力量，忘掉喪母的傷痛，願意主動跟人交流。這也是支持麥金泰爾一直當活人偶的最大動力。

其實活人偶的念頭始於2013年。當時麥金泰爾在朋友聚會中獲得一個樂高人偶頭罩，就戴着這新玩具在湖邊散步，一名小男孩路過看到，就問身旁的媽媽為何人偶穿着普通衣服。麥金泰爾靈機一動，回家就由母親協助做出第一代人偶裝。可是2015年這人偶裝已因替母親籌錢治癌賣掉。現在的人偶裝則是2021年疫情期間他獨自以EVA泡沫膠製成的第二代，目的是搏街坊們一笑，紓緩社區隔離的抑鬱，自此便開始了活人偶的傳奇。