俄亥俄列車洩有毒物質　涉事公司須負責清理費

俄亥俄州東巴勒斯坦一列載有有毒化學物氯乙烯的貨運列車於本月3日出軌，導致化學物洩漏。環境保護署（EPA）周二（21日）下令營運涉事列車的諾福克南方鐵路公司必須支付事故清理費用。總統拜登亦表明，這是諾福克南方鐵路的爛攤子，應由他們處理。

諾福克南方鐵路的工作人員在事後把氯乙烯釋放並燒掉，期間冒出大量濃煙，引發污染環境和公眾健康疑慮。EPA根據《聯邦超級基金法》發布命令，要求諾福克南方鐵路提交清理事故的工作計劃，償還EPA為居民和企業提供的任何清潔服務。如果EPA被迫負責公司拒絕處理的任何清理工作，署方可強制諾福克南方鐵路支付3倍費用。

EPA署長列根指，由於情況已從由地方和州機構牽頭的緊急應對階段，轉移到由聯邦政府指揮的清理階段，署方將建立一個統一指揮結構，與聯邦緊急事務管理局、衞生與公眾服務部、俄亥俄州環保署、俄亥俄州緊急事務管理署和賓夕凡尼亞州環境保護部及諾福克南部共同應對事故。

拜登在Twitter表明，鐵路公司已在華盛頓成功游說以放慢監管步伐，他呼籲國會通過新的鐵路安全措施，此事不只是火車出軌或有毒廢物洩漏，而是多年來對安全措施的反對。諾福克南方鐵路發聲明指，知道公司有責任徹底和安全地清理出軌現場，為此付出代價，將從今次可怕的事故吸取教訓，與監管機構和民選官員合作改善鐵路安全。