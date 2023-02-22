美眾議院代表團訪烏　戰機導彈援助或成事

烏克蘭總統澤連斯基周二（21日）在首都基輔，接見美國眾議院外交關係委員會主席麥考爾率領的代表團。麥考爾會後透露，華府風向正在轉變，有助烏克蘭獲得F16戰機及陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。

澤連斯基表示，美國總統拜登及麥考爾先後到訪釋出強烈訊號，認為是美國支持烏克蘭的重要證據。他感謝美國國會兩院和兩黨、總統及人民，對烏克蘭的軍事及財政援助。他談到未來數月的戰況預測，並應美方代表團要求，簡單列出烏軍武器及軍事裝備優先需求。他呼籲須把俄羅斯列為向平民發動恐襲的國家，並建立特吭法庭審判俄羅斯侵略罪行，並凍結俄方資產用於重建烏克蘭。

麥考爾稱，澤連斯基列出的武器清單包括F16及ATACMS，以打擊部署克里米亞的伊朗製無人機。他承認，拜登政府及白宮國家安全委員會對交付烏克蘭的武器種類及速度，仍然看法不一。但促使烏方取得以上武器的勢頭愈來愈大，而且無論如何，美方可立即訓練烏克蘭機師。

此外，意大利總理梅洛妮同日訪問基輔，與澤連斯基會面。梅洛妮承諾意大利會繼續支持烏克蘭，與其他國家商討後暫時不計劃提供戰機，但考慮提供更多防空系統。她又指，一旦烏克蘭戰敗，其他歐洲國家將有入侵風險。