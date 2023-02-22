俄國防部駁斥指控　否認剋扣在烏僱傭兵彈藥

俄羅斯國防部周二（21日）發表聲明，駁斥瓦格納僱傭兵始創人普里高津的指控，否認剋扣在烏克蘭巴赫木特作戰的僱傭兵彈藥補給，指第一時間滿足瓦格納的補充彈藥要求，去年更超額給予高出要求140%的彈藥。

聲明指，聯合部隊司令部特別、持續及優先關注，志願者及突擊分隊士兵在特別軍事行動獲得必要手段。過去48小時內，突擊分隊在巴赫木特附近，向烏軍防禦陣地推進2.5公里以上。如果沒有南部集團軍炮兵、裝甲兵及其他火力支援，作戰不可能成功。即使巴赫木特附近天氣惡劣，但攻擊機編隊在最近數天仍派出18架次飛機，支援突擊分隊進攻。本月18日至20日的48小時內，突擊分隊獲得1,600多枚火箭彈、10,171枚大口徑火炮及迫擊炮彈，以及980枚坦克炮彈。突擊分隊本月的彈藥補給要求，將在未來數天全數發放，下月補給則在周六（25日）起供應。

聲明重申，志願者及突擊分隊士兵勇敢無私作戰，從基輔政權武裝分子手中解放頓巴斯。任何企圖在俄軍各單位密切合作和支援機制製造裂痕，只會令敵人得益。普里高津回應指，瓦格納並沒有收到戰鬥任務所需的80%彈藥。他批評國防部欺騙人民，強調已準備應軍事檢察官辦公室要求，提交文件作證。