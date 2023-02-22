菲律賓擬聯合美澳　共同在南海巡邏

南海局勢持續緊張之際，澳洲探討與菲律賓在南海聯合巡邏。有菲律賓官員透露，菲方正與美國討論共同在南海巡邏。菲律賓海軍前副司令隆美爾‧裘德‧王（Rommel Jude Ong）少將受訪認為，菲方在南海部署海岸防衞隊而非海軍，將有助減少誤判並防止中國尋找籍口，加劇緊張局勢。

菲律賓國防部長加爾韋斯周三（22日）在奎松市，與澳洲國防部長馬利斯舉行記者會。馬利斯表示，作為致力維護基於規模的全球秩序國家，澳洲應考慮與菲律賓在南海聯合巡邏。他指雙方確實討論聯合巡邏的可能，希望很快取得成果。菲律賓海岸防衞隊南海問題人發言塔里拉周一（20日）稱，與美國有關南海聯合巡邏的討論，已超出初步階段。他指美國國防部支持美菲海軍聯合巡邏，因此兩國海岸防衞隊無疑將聯合巡邏，可能在南海執行，以支持美國的航行自由行動。

加爾韋斯周二（21日）與美國國防部長奧斯汀通電話，談及中國海警船在仁愛礁以軍用激光，照射菲律賓海岸防衞隊巡邏船，導致船員短暫失明一事。奧斯汀強調，美國致力支持菲律賓在南海的合法權利與行動，包括2016年南海仲裁裁定仁愛礁屬於菲律賓專屬經濟區一部分。他重申，他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻，包括海巡隊船隻發動武力攻擊，美國將根據《美菲共同防禦條約》第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。