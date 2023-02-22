王毅與普京會面　強調中俄捍衞彼此利益

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，周三（22日）與俄羅斯總統普京在莫斯科會面。普京表示俄中關係正邁向新的里程碑，相信兩國雙邊貿易額可在明年達到2,000億美元（約1.56萬億港元）。王毅則強調中俄關係不會受到第三方壓力影響，中方準備與俄羅斯在有利兩國及整個世界的方面加強合作。

普京表示，俄中關係正按之前的計劃發展，對俄中聯合工作向中方表示感謝，期待中國國家主席主席習近平訪俄。王毅轉達習近平對普京的問候，並指俄中關係經歷了國際社會的壓力，正穩定發展。

同日較早前，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。拉夫羅夫指出，兩國關係正在蓬勃發展，儘管世界舞台存在動盪，但兩國準備在尊重國際法和聯合國的核心作用基礎上，捍衞彼此利益。拉夫羅夫表示，在中俄兩國元首的共同戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持著高速發展態勢。王毅稱中俄雙方都保持著戰略定力，堅定不移地朝著構建多極化世界的方向邁進。期待在莫斯科的會談中能夠達成新協議。

北約秘書長斯托爾滕貝格早前表示，擔憂中國可能會向俄羅斯提供用於烏克蘭戰場上的武器。在北京，中國外交部發言人汪文斌周三重申，美國等北約國家是向烏克蘭戰場輸送武器的最大源頭，現在卻不斷散布中方可能向俄提供武器，敦促北約停止對中方的無端猜測抹黑。他強調，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。