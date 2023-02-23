拜登批俄暫停軍控條約是重大錯誤　回程登機時又仆倒

美國總統拜登周三（22日）結束俄烏戰事一周年前夕的波蘭與烏克蘭4天行程，他回程前批評俄方暫停參與《新削減戰略武器條約》是重大錯誤，惟他在華沙登上空軍一號專機時又在樓梯上跌倒，令人想起兩年前他上任總統後兩個月，也曾在飛機樓梯一連仆倒3次。

從片段可見，拜登走在登機樓梯時步伐並不急速，當他走到接近機門的一段梯級時卻突然仆倒，他隨即起來繼續登梯，到達機門前再回頭向記者揮手致意。白宮暫未回應事件。

2021年3月，拜登在嚴重槍擊案發生之後到訪亞特蘭大，回程時他登上空軍一號專機時曾一連跌倒3次。白宮發言人事後稱當時「很大風」，強調拜登健康沒有問題。

拜登周三在波蘭華沙與北約9個東歐成員國的領導人舉行會談。會前他被問到俄羅斯暫停參與美俄《新削減戰略武器條約》一事，他指摘俄方的決定是個重大錯誤；而在會談中，拜登讚揚北約東翼的「布加勒斯特九國」協助烏克蘭抵抗俄羅斯，又指這9國正處於北約集體防禦的前線，強調北約第5條是美國作出的神聖承諾，美國會保衞北約成員國的每一寸領土。