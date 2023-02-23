美海軍部長斥華　「奴工」造船建艦隊

中國近年建造軍艦速度之快被外界稱為「下餃子」，艦艇數量目前更是全球第一。美國海軍部長托羅周二（21日）承認，中國海軍比美國的優勢在於擁有更大的艦隊、更好的造船能力，指中方利用「奴工」造船。專家批評有關言論反映美國海軍領導層近年的態度，未有正視美國過去20年建設艦隊的失敗之處。

托羅當天在首都華盛頓出席全國記者俱樂部活動時表示，中國海軍艦隊現時規模更大，所以在全球多地部署艦艇，美國海軍未來需要更多及更現代化的艦艇應對威脅。他指中國海軍現時擁有340艘艦艇，美國卻不足300艘，中方軍艦數量未來數年可以增至多達400艘。美國海軍在去年發布的計劃列明，希望2045年時擁有350艘有人艦艇，但達成這目標前艦隊將繼續「縮水」，舊式軍艦退役。

與此同時，托羅承認美國海軍造船廠的產量無法與中方匹敵，「他們有13個造船廠，一個造船廠的能力超過我們全部造船廠加起來，這是真正的威脅」；中國在工人數量方面亦有優勢，理由是不似美國般受到限制、規則、經濟壓力影響，美方亦面對難以找到熟練工人的問題。他稱中國是共產國家，可以做到美國做不到的事，「他們沒有規則需要遵守，他們利用奴工建造他們的艦艇」。

對於托羅有關「中國利用奴工建造軍艦」的言論，美國智庫美國企業研究院印太防務政策專家赫青格（Blake Herzinger）表示質疑，指中國擁有非常龐大的勞動力，在對國家安全關鍵的高科技行業使用「奴工」根本不合理。他同時指出美國海軍領導層的「通病」，批評他們只會把矛頭指向真正或想像出來的中國造船過錯，而沒有思考為何美國過去20年在軍艦概念化、設計、建造均失敗。