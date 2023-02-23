秦剛訪雅加達　會晤印尼總統及東盟外長

中國外交部長秦剛正於印尼首都雅加達訪問，周三（22日）與印尼總統維多多及東盟秘書長高金洪會面。

維多多在會面中表示，中國已成為印尼第二大外資來源地，雙方要加快推進雅萬高鐵、北加里曼丹工業園、新首都建設等重點項目，拓展產業鏈、新能源等合作。他又說，亞洲是全球經濟增長的中心，不應是權力鬥爭的舞台，印尼願同中方攜手維護地區和平穩定，助力疫後復甦。秦剛則表示，百年變局深刻影響亞太地區，形勢愈複雜，中國和東盟愈要加強團結合作，維護本地區和平穩定和發展繁榮。他又說，雙方要全力保障雅萬高鐵如期建成通車，打造更多「一帶一路」合作旗艦項目。中方願進口更多印尼大宗商品和優質農漁產品，鼓勵優秀中資企業參與印尼重大基建項目；中方並會全力支持印尼發揮東盟輪任主席國作用。

秦剛在與高金洪會面時表示，當前世界經濟復甦乏力，烏克蘭危機延宕，地緣博弈陰霾持續聚集，亞太面臨要和平還是要對抗、要合作還是要分裂的道路抉擇。中方堅定支持維護東盟中心地位，支持東盟堅持戰略自主、開放包容，不選邊站隊、不針對第三方，願同東盟攜手應對挑戰，共同抵制「脫鈎斷鏈」、「設壘築牆」。高金洪則表示，期待同中方一道，推動東盟中國全面戰略伙伴關係邁上新台階，共同維護地區和平穩定繁榮。

中方和東盟雙方亦表示，將加快自貿區3.0談判進程，推動《區域全面經濟伙伴關係協定》高質量實施，並將推動「南海行為準則」磋商取得新進展，為維護南海和平穩定進一步提供制度保障。