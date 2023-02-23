普京：俄會更關注加強核力量　為部隊配備最先進裝備

俄羅斯總統普京周二（21日）宣布暫停參與美俄《新削減戰略武器條約》之後，於周三（22日）發表講話時表示，俄國會一如既往「更關注加強核力量」。

普京發表視像講話，慶祝俄羅斯祖國保衞者日；他指出，現代化、高效的陸軍和海軍是俄羅斯國家安全和主權的保證，是國家穩定發展和未來的保障，因此俄羅斯將繼續把加強國防能力作為優先事項。普京強調，俄羅斯將均衡發展武裝力量所有組成部分的質量，並改善部隊的培訓體系；又強調俄國將一如既往地加強海陸空「三位一體」的核力量。

普京稱，俄羅斯將繼續為部隊配備最先進的裝備，包括新的攻擊系統、偵察和通訊設備、無人駕駛飛行器和火炮系統。他表示，俄羅斯的工業正在迅速增加生產所有常規武器系列，陸軍、海軍和空天部隊的先進武器正在逐步投入量產；首批新型重型洲際彈道導彈「薩爾馬特」發射裝置，將在今年進入戰備執勤；「匕首」機載高超音速導彈會繼續批量生產，並將開始大規模交付「鋯石」海基高超音速導彈。

普京還稱表示，在未來幾年內，還將有3艘「北風之神-A」級核動力潛艇級別的戰略核潛艇入列俄羅斯海軍。