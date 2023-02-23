美擬公開情報　證華考慮軍援俄攻烏

美國傳媒周三（22日）引述知情歐美官員指，美國政府正研究公開中國考慮是否向俄羅斯提供武器攻打烏克蘭的情報，目前未決定是否公開及公開時間。

歐美官員透露，中國過往小心地把對俄援助限於財政支持和購買原油，但此立場似乎正在改變，西方國家近來數周收集到的情報顯示北京可能結束限制武器供俄，但未有最終決定。一名西方高官指，中國會對俄羅斯提供何等實質協助至今仍有一定程度的模糊，但最新情報反映模糊程度減少了。官員續指，中國可能向俄供應致命性武器，是改變過去一年中國企業對俄出口更籠統軍民兩用商品的做法，而北京未必向俄輸出先進武器，而是可能提供彈藥等填補俄軍在烏克蘭戰場的損耗，或是莫斯科在制裁下無法生產的電子產品等。

官員還稱，美國此前已與北約盟友協調，多次私下要求中方不要提供武器援俄，多國官員於過去周末在德國舉行的慕尼黑安全會議再次向中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅提出此事，包括美國國務卿布林肯和英國外相祈湛明。

此外，最新情報評估顯示北京愈來愈憂慮俄羅斯總統普京威脅動用核武，這是中方與西方在慕尼黑安全會議唯一有共識的事。