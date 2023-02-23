俄亥俄列車洩有毒物質　州長重申水質及空氣安全

俄亥俄州東巴勒斯坦貨運列車出軌洩漏有毒化學物，導致嚴重公眾健康安全疑慮。全國運輸安全委員會周四（23日）將公布事故初步調查報告，運輸部長布蒂吉格同日會到當地視察。環境保護署署長列根（Michael Regan）周三（22日）重申，涉事的諾福克南方鐵路必須支付清理費用，否則面臨每日7萬美元（約54.6萬港元）的罰款。

目前未知事故成因，NTSB正檢視事發前的閉路電視畫面，美媒則指出事發畫面可見列車車轆在出軌前曾冒出火花，之後突然減速，未知成因。俄亥俄州州長德萬（Mike DeWine）周三交代，目前已清理4,588立方碼的受污染土壤和110萬加侖污水，東巴勒斯坦供水系統的化驗結果顯示食水可安全飲用，州環境保護署會持續每周檢驗水源。他指，相關部門已採集74個私人水井的水樣本，正等候化驗結果，呼籲民眾在有結果前繼續飲用樽裝水。此外，560處住所的室內空氣檢測結果都無發現與出軌事故有關的污染情況。

列根則再次強調，諾福克南方鐵路必須清理所有列車殘骸和污染物，並支付相關開支，如果公司拒絕並需環境保護署介入清理，公司可面臨巨額罰款，同時要向聯邦政府償還3倍的清理費。