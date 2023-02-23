美國今年主辦APEC會議　確保台灣充分參與

亞太經濟合作組織（APEC）系列會議今年由美國主辦，主責官員莫瑞周三（22日）表示，美國視台灣為APEC正式成員，會確保包括台灣在內所有經濟體能充分參與。

莫瑞周三在華府表示，今年APEC的3個目標包括互連、創新和包容，除3場分別於2月、5月和7月舉行的資深官員會議，重頭戲將是11月在加州三藩市舉行的經濟領袖峰會。談到台灣在該組織扮演的角色，莫瑞指台灣會以「中華台北」名稱參與一系列會議，包括婦女經濟參與、能源安全與韌性、數碼經濟等。他強調，美方會致力遵循美國法規及APEC精神和原則，並持續與組織秘書處合作，讓各代表團能充分參與活動。至於美台雙方會否在今年APEC舉行雙邊會議，莫瑞未有回應。

針對俄羅斯是否受邀，莫瑞表示，領袖周邀請事宜是由白宮負責，但不論是去年12月在夏威夷檀香山舉行的非正式資深官員會議，抑或目前在加州棕櫚泉舉辦的第一次資深官員會議，俄國代表團均有參與。他重申，俄烏戰爭對APEC促進區域有利、永續性經濟環境的目標構成根本性威脅，美國會持續動用所有經濟與財政工具，向相關人士究責，終結這場衝突與人類苦難。