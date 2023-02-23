俄烏戰爭爆發一周年　陷入僵局傷亡日增

俄羅斯總統普京於去年2月24日宣布對烏克蘭發動特別軍事行動，戰事至今爆發一年，俄軍在開戰之初多路並進，並以空中突擊部隊深入烏克蘭首都基輔，希望閃電擊敗烏克蘭，從而把軍事勝利轉化為外交成果，逼使烏克蘭簽訂城下之盟，阻止北約持續東擴。惟烏克蘭頑強抵抗，加上美國及盟友對烏克蘭的軍事援助源源不絕，戰事陷入僵局，雙方傷亡日增，以下為重要事件時序。

【第一階段】：俄軍初期劍指基輔，但後勁不繼，最終縮小作戰範圍。

2022年2月24日●普京宣布出兵烏克蘭，目標非軍事化和去納粹化，基輔和西方國家斥責莫斯科非法侵略。

3月2日●俄軍佔領赫爾松，烏克蘭首個州首府淪陷。

3月4日●俄軍控制扎波羅熱核電廠所在城市。

3月29日●俄軍撤出基輔等地，向頓巴斯集中兵力。

【第二階段】：烏軍重整陣勢，俄烏交火不斷，國際接連宣布軍援。

4月2日●烏軍在基輔近郊布恰鎮發現亂葬崗，指控俄軍所為。

4月5日●捷克向烏克蘭提供T72主戰坦克，成為首個援助坦克的國家。

4月13日●烏軍以反艦導彈擊中俄軍黑海艦隊旗艦兼導彈巡洋艦莫斯科號，該艦翌日沉沒。

5月9日●美國總統拜登簽署《烏克蘭民主防衞租借法案》，簡化提供軍事裝備予烏克蘭的程序。

5月16日●經歷近3個月作戰後，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的烏軍投降。

5月18日●芬蘭和瑞典遞交申請加入北約。

6月1日●美國首次宣布向烏克蘭提供M142高機動多管火箭系統（HIMARS）。

【第三階段】：基輔反攻奪回多地，烏東公投入俄成法。

6月30日●俄軍撤出敖德薩港附近的蛇島。

7月22日●經土耳其和聯合國調解，俄烏就解除封鎖烏克蘭黑海糧食出港達成協議，結束全球糧食安全危機。

8月9日●克里米亞一個俄羅斯空軍基地遇襲。

8月20日●俄羅斯總統普京盟友兼智囊杜金之女達里婭（Darya Dugina），在莫斯科市郊汽車炸彈爆炸中喪生，俄羅斯歸咎於烏克蘭。

9月6日●烏軍反攻哈爾科夫，俄軍撤出。

9月21日●普京下令動員30萬預備役軍人。

9月30日●頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱通過入俄公投，普京簽署文件吞併４地。

【第四階段】：俄軍攻擊烏克蘭能源基建，西方決定軍援主戰坦克。

10月8日●克里米亞大橋遇襲，普京歸咎於烏克蘭。

10月9日●俄羅斯國防部任命蘇洛維金，擔任特別軍事行動指揮官。

10月10日●俄軍以導彈襲擊烏克蘭能源基建，烏克蘭之後數月全國停電不斷。

11月9日●烏軍反攻下，俄軍撤出赫爾松市。

12月5日●摘烏軍以無人機深入俄羅斯，襲擊兩個部署轟炸機基地。

12月21日●澤連斯基訪美國，白宮宣布首次向烏克蘭提供一個愛國者防空導彈連。

2023年1月1日●烏軍導彈擊中頓涅茨克俄軍軍營，宣稱殲敵數百，俄方稱89名士兵喪生。

1月11日●俄羅斯總參謀長格拉西莫夫接替蘇洛維金，任特別軍事行動指揮官。

1月12日●俄軍佔領頓涅茨克鹽礦城鎮頓蘇勒答爾。

1月25日●德國宣布向烏克蘭提供14輛豹2A6主戰坦克，美國向烏克蘭提供31輛M1A2阿布拉姆斯主戰坦克。

2月8日●澤連斯基訪問英國，促西方國家提供戰機。

2月19日●拜登旋風式訪問基輔，宣布加碼援助烏克蘭。

2月21日●普京宣布暫停執行《新戰略削減武器條約》。