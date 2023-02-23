華將公布烏克蘭和平計劃　事前無諮詢基輔

歐美等西方國家近日施壓中國不要向俄羅斯提供軍事援助攻打烏克蘭，中方將於周五（24日）、即俄烏戰事一周年當日公布烏克蘭問題和平計劃，烏克蘭官員指中方事前沒有諮詢基輔意見。俄羅斯外交部則指，沒有與中方討論相關和平計劃。

烏克蘭外長庫萊巴周三（22日）表示，他於過去周末在德國舉行的慕尼黑安全會議與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面時，對方曾提及中國和平計劃的重要元素，烏方期待收到計劃文本，對相關討論持開放態度，準備好與可協助基輔達成目標的人士對話。一名烏克蘭官員則警告，任何和平計劃都不應越過烏克蘭的紅線，這條紅線就是聯合國憲章所列的原則，包括尊重烏克蘭領土完整，在烏克蘭領土問題不存在任何談判空間。

有指王毅周三在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫會面時，商討了中方的和平計劃。俄羅斯外交部稱中方向俄方闡述了對烏克蘭危機根本成因的看法，以及北京的政治解決見解，但沒有討論任何計劃。俄方批評，所有烏克蘭和平想法都被美國戰鬥至俄羅斯潰敗的慾望摧毀，然後專注於遏制中國。