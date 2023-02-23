俄烏戰火曠日持久　勢改寫冷戰後國際秩序

俄烏戰火燃燒逾一年，至今未有平息迹象，成為歐洲二戰後最高強度軍事衝突。這場曠日持久的衝突，無疑冷戰結束後最劇烈的地緣政治角力，將影響歐洲以至世界的歷史進程，並衝擊美國在蘇聯解體後所建立的權力結構，以及維繫霸權的努力。不管誰勝誰敗，國際秩序將不復從前。

隨着蘇聯解體，昔日緊密結合的俄羅斯、烏克蘭及白羅斯分道揚鑣。步出葉利欽時代休克療法的俄羅斯，自普京執政後在車臣及格魯吉亞戰爭獲勝，為重拾大國聲威注入強心針。踏入新世紀，昔日社會主義鐵幕國家，投效老大哥的敵對陣營。不少前蘇聯衞星國投向西方，紛紛加入北約。假如北約把烏克蘭納入其中，便形成從波羅的海至黑海的「海間聯盟」，徹底封堵俄羅斯。在俄羅斯眼中，北約東擴威脅國家及民族生存，難以接受臥榻之側的烏克蘭有意加入北約，外交交涉失敗後，便訴諸軍事手段解決。

在9年前的頓巴斯戰爭中，烏軍一觸即潰，俄羅斯不費吹灰之力便佔領克里米亞半島，並在頓巴斯扶植親俄政權。過往成功經驗某程度影響俄羅斯去年開戰前的判斷，認為軍隊所到之處將獲熱烈歡迎，詎料遇到頑強抵抗，一場軍事巡遊變成血戰，且規模不斷擴大。戰爭無法速戰速決，不但令俄羅斯陷入戰爭泥沼，更考驗本國經濟、社會及民生對戰爭的受壓程度。出乎意料，俄羅斯經濟並未因西方制裁而崩潰，並且調節適應，讓戰爭機器得以繼續運轉。

烏克蘭挺住了俄羅斯最初的閃電攻勢後，令西方國家改觀，因此收到大量軍事及財政援助。不過，援助只夠烏克蘭勉強維持，難以在軍事上擊敗俄羅斯及收復失地。而且，烏克蘭生產勞動因大批青壯男子徵召入伍而停頓，經濟瀕臨崩潰，只能倚靠外援繼續戰爭。一旦援助結束，烏克蘭恐難以獨力支撐。

柏林圍牆倒下後東歐巨變，蘇聯紅色帝國瓦解，標誌美國成為冷戰贏家，從而隨心所欲塑造國際秩序，延伸出烏克蘭問題。美俄在烏克蘭角力交鋒，本質上是劃分勢力範圍、爭奪利益資源，以及重整權力結構。因此，戰爭參與方可謂把國運押注在賭桌上，各種因素交織令戰火愈燒愈烈。