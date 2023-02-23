美對台軍售訂單積壓　美議員倡提前交貨順序

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾日前訪問台灣後回國受訪稱，幾乎所有他接觸過的官員，都對大量美國對台出售武器延期交付感到憂慮，而他本人也認為這事無法接受。據美媒報道，目前有價值190億美元（約1,482億港元）美對台軍售訂單正在積壓，當中一些武器預計要到2027年才會大量交貨。

報道指出，被積壓的軍售訂單當中，包括一些在一旦爆發兩岸衝突中，被視台灣所需的關鍵武器，例如魚叉反艦導彈和F16戰機。在大多數情況下，這些武器都需要多年才能交付。以魚叉反艦導彈為例，美方兩度表示願意對台出售該款導彈，第一次是前總統特朗普任期末時公布，第二次則在去年9月。但報道引述一名美國國會助理稱，該款導彈最快要2027年才會大批交貨。

報道提到，沙特阿拉伯較台灣早下訂購買上述導彈，因此交貨順序排在台灣之前。加拉格爾卻認為，台灣應較沙特先取得該武器，原因是讓沙特先獲得武器「沒有任何戰略意義」。報道又引述專家稱，美國武器交貨速度慢，是海外軍售流程的結構性問題。以魚叉反艦導彈為例，台灣於2021年5月支付16億美元（約124.8億港元）採購400枚該導彈和100個發射器，但美國海軍仍未與生產商波音簽訂生產導彈的合約。