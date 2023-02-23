政壇鷹鴿兩派抗衡　普京維持權力平衡

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，受到西方國家孤立及制裁，部分俄國親西方分子要求總統普京下台。鷹派人士視俄烏衝突為西方對俄國發動的大規模混合戰爭，鴿派人士雖然私下可能反對衝突，但他們明白俄羅斯須處於有利地位，才能透過談判解除制裁。

法國智庫政治和外交事務中心國際關係主任扈利（Kelly Alkhouli）指出，俄國政治利益集團可分為三大派系，分別是執法和安全機構西洛維基（Siloviki）、技術官僚及富商。各派系小規模權鬥不斷，普京則利用政治手段維持權力平衡，防止任何一派坐大。倘普京下台，與西洛維基關係密切的技術官僚很可能主政，人選包括總統辦公廳第一副主任基里延科（Sergey Kiriyenko）等。

西洛維基屬於鷹派，他們不能接受俄羅斯軍事失敗。俄聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫便宣稱，美國想藉烏克蘭戰爭削弱和摧毀俄羅斯。另一邊廂，俄國鴿派以經濟高官為主，對外交政策或國家安全的影響有限。知名普京政敵霍多爾科夫斯基強調，俄國包含龐大種族和宗教，分裂後各小國只會加深爭端，如同過去30年內，前蘇聯加盟共和國因邊界劃分爭議不斷。倘普京因軍事失敗下台，俄國只會增添對西方敵意，選出一位更危險和不合法的「普京主義者」。