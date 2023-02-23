輿論轟拜登忽視俄州　特朗普遭翻舊帳

美國前總統特朗普周三（22日）視察俄亥俄州小鎮東巴勒斯坦，趁機譴責拜登政府背叛民眾，忽視貨運列車出軌和化學品洩漏；鎮長也指摘拜登優先到訪烏克蘭，如同摑美國人一記耳光。惟特朗普同時被翻舊帳，指他任內曾經推動撤銷鐵路安全及危險化學品法規。白宮官員私下向傳媒表示，認同這有助轉移輿論火力。

東巴勒斯坦居民主要是白人、工薪階層，共和黨期盼大打「美國優先」牌，強化民主黨忽視鄉郊社區的印象，藉此牢握右翼基本盤支持。共和黨把拜登出訪烏克蘭但不視察東巴勒斯坦對立，反映該黨愈來愈反對白宮援助烏方。惟共和黨籍俄亥俄州州長德萬、東巴勒斯坦鎮長科納韋強調撇開黨派政治，不希望當地成為政治棋子。

民主黨俄亥俄州前州參議員特納（Nina Turner）周二（21日）指摘特朗普和共和黨有政治目的，炮轟特朗普任內促成鐵路安全監管倒退，但同時抨擊拜登沒有計劃到訪東巴勒斯坦，讓特朗普乘虛而入。民主黨亦沒有坐以待斃，該黨全國委員會趁特朗普周三落區前向媒體發送一份清單，列舉對方任內削減運輸安全和環境的法規和資金。

美國傳媒指特朗普任內取消多項鐵路安全監管措施，包括撤銷奧巴馬政府時代法規，不再要求運載特別危險品列車安裝先進剎車系統。輿論批評特朗普偏袒鐵路公司，置工會安全風險於不顧。環保組織上周要求恢復上述剎車法規，避免類似出軌災難。全國運輸安全委員會（NTSB）強調，相關法規不適用於東巴勒斯坦出軌列車。