列車洩有毒物質　俄亥俄州變「美版切爾諾貝爾」

美國一列載有有毒化學物的貨運列車本月3日駛至俄亥俄州東巴勒斯坦時出軌，車上化學物外洩，外界甚至稱當地為「美版切爾諾貝爾」。以下為事故發生至今的時序：

2月3日●諾福克南方鐵路旗下一列貨運列車載着氯乙烯，原定由伊利諾伊州麥迪遜駛至賓夕凡尼亞州康韋，但駛至俄亥俄州東巴勒斯坦時出軌起火，5卡車廂洩漏氯乙烯。

2月4日●東巴勒斯坦進入緊急狀態，事故現場方圓約2公里地區需疏散，涉及2,000人。

2月5日●俄州州長德萬要求尚在疏散區域的所有人撤離。

2月6日●因憂慮列車會爆炸，工作人員到事故現場釋放並燒掉氯乙烯。

2月8日●德萬指疏散區已安全，取消撤離令，惟大部分居民仍擔心環境是否安全。受影響人士首次入稟諾福克南方鐵路索償。

2月14日●運輸部長布蒂吉格首度開腔指持續關注事故影響；德萬則稱當地空氣質素維持正常水平，惟列車事前未列入危險名單，州政府也未獲知會列車通過，呼籲國會介入調查。全國運輸安全委員會（NTSB）懷疑列車車轆軸承故障導致意外。

2月15日●東巴勒斯坦就事故舉行居民大會，諾福克南方鐵路杯葛。

2月16日●環境保護署（EPA）署長列根首度到現場視察，強調水質及空氣安全，呼籲居民返回原來住處。

2月19日●布蒂吉格去信諾福克南方鐵路，揚言推行主要改革改善鐵路安全，批評公司過去花巨資游說國會反對改革，都不把錢花在加強鐵道安全。

2月21日●EPA下令諾福克南方鐵路必須支付事故清理費用，總統拜登表明這是涉事公司的爛攤子，應自行處理。德萬與列根等官員到訪東巴勒斯坦一戶家庭，眾人舉杯飲水證明食水安全。賓夕凡尼亞州和俄亥俄州均計劃對諾福克南方鐵路採取法律行動。

2月22日●前總統特朗普視察東巴勒斯坦與受影響居民見面，批評拜登政府應對事件不力。

2月23日●NTSB將公布事故初步調查報告，布蒂吉格亦會首度到東巴勒斯坦視察。