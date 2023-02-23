研究：部署火星儀器需升級　助尋生命迹象

為了解開火星有否存在生命之謎，人類在當地部署大量科學儀器。一隊由國際多名專家組成團隊早前親赴智利阿塔卡馬沙漠，再利用上述及準備運到火星儀器，卻發現它們的靈敏度可能難以在火星發現生命迹象，有需要升級相關工具。上述研究周二（21日）已在雜誌《自然通訊》發表。

位於智利中部阿塔卡馬沙漠是地球最乾燥地區，往往被科學家當成模擬火星環境。多名研究人員早前親赴當地紅石遺址，再利用正部署火星及未來有可能使用儀器等，分析相關樣本。資料顯示，紅石來自沙漠內一處河流三角洲沉積物化石遺存，於1.6億至1億年前在極度乾旱條件下形成，與火星部分撞擊坑（又名隕石坑）具有相似地質學特性。

透過實驗室設備，研究人員在紅石遺址樣本發現一種混合生命印迹，包含現存及已絕迹微生物。然而，當使用目前部署火星及有望帶到火星儀器時，他們發現上述機器難以測出樣本分子特徵。

有份參與研究、西班牙天體生物學阿蘇亞—布斯托斯（Armando Azua-Bustos）指出，人類需要在火星使用更強大工具，藉此去檢測火星有否存在生命，而是次研究結果亦顯示把火星樣本返回地球重要性。