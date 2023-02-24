【東方日報世界視線】波羅的海三小國　噤聲縮頭求安樂

波羅的海三小國愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，是受俄烏戰爭影響極大的國家。它們在1991年蘇聯解體後開始獨立。愛沙尼亞國土4.5萬平方公里，只有瑞士大小，人口130萬；拉脫維亞國土6.5萬平方公里，人口190萬；立陶宛國土也6.5萬平方公里，比拉脫維亞大一點點，人口290萬。3國均為低窪平原，多森林、河泊，軍事根本無險可守，故此歷史上它們就被瑞典、波蘭、德國及俄羅斯佔領過。雖然它們祖先以維京人為主，但愛沙尼亞語接近芬蘭語，而拉脫維亞及立陶宛語屬印歐語。

3國經濟上依賴外來資金，特別是北歐和德國的投資及以服務業為主，愛沙尼亞的資訊及綠色能源科技是強項，拉脫維亞以低稅吸引外資發展金融業，立陶宛的旅遊業是強項。3國2004年加入歐盟及北約，主要借助經濟體積小及需要也吸引北約擴張保護。

隨着俄烏戰爭爆發，3國危機就出現了，它們由於懼怕俄羅斯而追隨北約，軍事上支持烏克蘭及經濟上制裁俄羅斯。然而，立陶宛43%、拉脫維亞100%、愛沙尼亞93%的天然氣靠俄羅斯，俄停供造成它們要靠天然氣船及挪威通過波蘭管道輸氣，能源價格大漲使3國通脹升至20%左右，而西歐國家只是10%左右，這使3國民眾對政府控制通脹無能非常不滿。

隨着俄烏戰爭升級以及俄軍在加里寧格勒和白羅斯加強武裝，3國政府已停止對烏克蘭輸入武器，對俄軍在戰場新攻勢也噤若寒蟬，連立陶宛先前叫囂要封控俄羅斯穿過波、立兩國邊境通往加里寧格勒的鐵路，也不敢再提。

其實，雖然歷史上波羅的海3國都有反俄共的傳統，但仍有不少人民是帶有泛斯拉夫主義的思想，而且在經濟不景下只會上升，若俄烏戰爭北約表現不濟，這股聲音會加強政治影響力。愛沙尼亞就有23.6%是俄裔，3國中最擔心的是拉脫維亞，因為它國土有近30%是俄裔及白俄裔國民，若果政府太反俄，這些民眾可能發動反擊，最壞的情況是成立另一個像烏東頓巴斯分離主義的勢力，給予俄羅斯軍事干預的藉口。如今這東北歐的3個政治小矮人只能忍受高通脹及經濟不景，不敢造次，靜觀戰局的發展，看如何可苟且偷安。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻