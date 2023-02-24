華發布解決烏危機立場　促止戰和談停單邊制裁

烏克蘭與俄羅斯爆發戰爭踏入一周年之際，中國外交部周五（24日）發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，包括12項主張。當中提出要尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定以及推動戰後重建。

文件指出，公認的國際法和各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障；一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障，應推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方呼籲各方不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控，支持俄烏盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。中方認為，國際社會應堅持勸和促談，幫助衝突各方為重啟談判創造條件和提供平台。

文件主張，要為平民撤離交戰區建立人道主義走廊，加大對相關地區的人道主義援助；避免襲擊平民和民用設施，支持俄烏交換戰俘，各方應為此創造更多有利條件。中方亦反對武裝攻擊核電站等和平核設施，堅決避免出現人為核事故；強調核武器用不得，核戰爭打不得，反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器。

中方認為，各方應均衡全面有效執行俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國簽署的黑海糧食運輸協議；並反對任何未經安理會授權的單邊制裁，強調單邊制裁、極限施壓不僅解決不了問題，而且會製造新問題。中方提出，各方應切實維護現有世界經濟體系，反對把世界經濟政治化、工具化、武器化，共同減緩危機外溢影響；國際社會亦應採取措施支持衝突地區戰後重建，中方願為此提供協助並發揮建設性作用。