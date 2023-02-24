美韓模擬應對朝核挑釁　平壤斥持續敵對等同宣戰

美國國防部周四（23日）表示，與南韓國防部官員周三（22日）在五角大樓舉行第8次延伸威懾手段運用演習，模擬在北韓發起核挑釁時的美韓應對方案。北韓外務省周五（24日）直指，美國無視平壤的抗議和警告，持續敵對行為可被視為對朝宣戰。

南韓國防政策室長許泰根、美國主管東亞安全事務的副助理國防部長莫漢達斯（Siddhart Mohandas）、負責核武和反大規模殺傷武器政策的副助理國防部長約翰遜（Richard Johnson）參與今次兵棋推演，他們重點討論維護朝鮮半島和平穩定的威懾力，以及應對朝核挑釁的方案。美方強調不會容忍任何對美國及盟友的核挑釁，而這會是北韓政權的終結。美韓周四亦首次共同訪問位於喬治亞州的金斯灣海軍基地，該處部署美軍核動力潛艇。

另外，韓媒周五（24日）引述內部消息指，美韓正商議讓美軍派出尼米茲級航空母艦到南韓，參與下月中旬舉行的「自由護盾」聯合軍演。去年演習中，美軍也有調動航母列根號參加演習。

對於美韓在聯合國安全理事會商議北韓射導彈一事，北韓外務省周五表示強烈抗議和譴責，要避免軍事緊張對立持續升溫的唯一方法是美國採取清晰行動，取消所有美韓聯合演習及放棄部署戰略資產。朝方更稱，假如美國繼續對朝敵對及挑釁行動，北韓會視為宣戰之舉。

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