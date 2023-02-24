俄烏戰事一周年　美將加碼20億美元軍援烏

美國官員周四（23日）透露，華府將於周五（24日）、即俄烏戰事一周年公布新一輪總值20億美元（約156億港元）的軍事援助，包括提供更多高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥、155毫米火箭炮彈等。

今次軍援並非從美國現有武器庫存調撥給烏克蘭，而是透過「烏克蘭安全援助倡議」調動資金向美國軍工業採購所需武器，所以交付時間會更長。美媒指，這能反映美國支援烏克蘭的更長遠決心。官員表示，新一批軍援包括高機動性多管火箭系統彈藥、155毫米口徑火箭炮彈、多款無人機、反無人機裝備、掃雷裝備、保密通訊設備，以及訓練和保養資金。

美國防長奧斯汀周四向美媒指，美方正在訓練和裝備數個烏克蘭機械化步兵旅，再配合額外彈藥，烏軍有能力突破俄軍的防線及機動，將在戰場創造不同的動態。他重申，只要烏克蘭持續作戰及重奪主權領土，美國就會支持。對於中國有意軍援俄羅斯，奧斯汀稱目前未見北京有相關行動，但中方無排除此事，他早前曾與中國軍方接觸，表明向俄供應武器是非常嚴重的錯誤，會令事情更複雜。他指出，戰事最大機會是以談判結束，而烏克蘭想俄羅斯人離開。