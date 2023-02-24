俄亥俄列車出軌前響車軸過熱警報　無人為錯誤

美國全國運輸安全委員會（NTSB）周四（23日）公布俄亥俄州東巴勒斯坦貨運列車出軌事故初步調查報告，顯示列車在出軌前曾發出車軸過熱警報，但溫度未到達警報閾值，其餘操作正常，車上3名工作人員亦無人為錯誤。

報告指，列車事發前以時速75公里行駛，在時速80公里的上限之內，並突然發出車軸過熱的嚴重聲音警報信息，工程師於是減慢車速和停車，車上人員之後見到火光和煙。故障車轆的溫度在48公里範圍內上升215度，但並未達到公司諾福克南方鐵路設定、事故前才發出警報的溫度閾值。

NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，無迹象證明車上工作人員犯錯，調查員將檢視是否需要修改鐵路業界的安全標準，包括高溫警報閾值及傳感器間隔，以防止發生同類事故。她宣布，將於今年春季在東巴勒斯坦召開實地調查聽證會追查成因，做法罕見。她亦批評事故變得太政治化，重要的是涉事社區正在受難，不關乎政治，而是要滿足民眾需要。

諾福克南方鐵路回應指，NTSB的報告反映熱感器正常運作，車組人員亦按公司規定行事，公司會從事故吸取教訓，制定實踐並投資技術，以幫助防止未來發生此類事件。