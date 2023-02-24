傅瑩指美逢中必反　因恐全球主導地位受挑戰

日前有份參與慕尼黑安全會議的中國外交部前副部長傅瑩，周四（23日）發文分享與會感受。她提到，氣球風波在國際場合已成某種笑料般的存在，會上可強烈感受到美國對華政策調整帶來的影響，美方與會者可說是「逢中必反」。她認為，根本原因在於美方對快速成長為世界大國的中國，產生深深疑慮甚至恐懼。美國駐華大使伯恩斯另對中方連日的嚴詞批評，反斥「不是大國應有的風範」。

傅瑩在文中指出，美國在慕尼黑安全會議大談俄羅斯對西方的威脅，誓言支持烏克蘭戰鬥到底，顯然在充分利用當前危機實現再度凝聚跨大西洋緊密關係的目標。提到氣球風波，她指其他國家的人談及時都忍俊不禁，感嘆中美關係怎會變得如此脆弱；中國的意識形態、經濟政策、對俄關係等，在會上無一不成為美方指摘的標靶。也有人告訴她，今日華盛頓對華態度已變得十分嚴峻，容不得任何人講有利於中國和對華交往的話。

傅瑩認為，這是因為美方害怕中國擁有更多世界權力，從而挑戰美國的全球主導地位。一位歐洲學者在與她交流時指出，無論中國怎麼做，美國對華打壓態度都難以改變，因讓美國焦慮的不是中國在做甚麼，而是其存在本身，讓歐洲焦慮的則是中國在做甚麼。她表示，中歐關係中有些矛盾看似死結但可解，關鍵在於能否誠懇相待、坦誠溝通並付諸行動。

另外，伯恩斯周四在Twitter發文指，中國日前發布的所謂美國霸權報告是「粗暴的宣傳，不是大國應有的風範」。他又表示，美國隨時準備好，進行有意義的合作，來解決共同的全球挑戰。有分析認為，中美雙方仍有溝通，關係未到山窮水盡的地步。中國外交部發言人汪文斌周五（24日）回應稱，美國不習慣聽真話，促請對方摒棄霸道，共謀和平相處之道、互利共贏。針對氣球風波，汪文斌認為美方從打撈殘骸再到碎片分析，完全是單方面的「暗箱操作」。中方認為美方對飛艇事件立場早已預設，完全服務於對華遏制戰略。