華公布烏克蘭問題立場文件　美稱應只列尊重各國主權

中國外交部在周五（24日）的俄烏戰事一周年公布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，美國白宮國家安全顧問沙利文回應指，他的第一反應是文件只列第一點、即尊重所有國家的主權就好。

沙利文表示，只要俄羅斯停止攻擊烏克蘭和撤走部隊，戰事明日就可以結束。烏克蘭、北約、美國都沒有攻擊俄羅斯，這是俄羅斯總統普京發動的一場選擇之戰爭。沙利文還稱，中國在聯合國安理會表決俄烏戰事一周年決議時投棄權票，中方試圖顯示自己在俄烏戰事問題不是完全支持莫斯科，並採取謹慎態度，這反映中俄變成牢不可破盟友的說法是錯誤。

《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件包括12項主張，當中提出要尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定以及推動戰後重建。

有專家和外交官認為，中方立場文件未提出新內容。中國外交部發言人汪文斌周五在例行記者會反問，相關人士與其散布一些沒有事實依據的、抹黑中方的觀點，不如思考一下他們又為烏克蘭危機的政治解決做了哪些事情。