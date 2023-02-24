候任總統晤土族領袖　盼緩希土民族爭議

塞浦路斯候任總統赫里斯托杜利德斯（Nikos Christodoulides），周四（23日）與分離地區土耳其族領袖塔塔爾（Ersin Tatar）非正式會面，希望化解希臘裔與土耳其裔持續多年的紛爭。

塔塔爾強調只有承認北塞浦路斯的主權，才會重返談判桌，但認為可就應對地震風險展開合作。赫里斯托杜利德斯會後表示，沒有從塔塔爾處聽到意想不到的事，認為可成立技術委員會展開廣泛合作。他明白雙方的障礙，但不代表不能盡可能打破僵局。他認為，假如土耳其長期訴求，如組建關稅同盟、免簽證旅行及加入歐盟，獲得歐盟滿足，將有助達成協議。

希臘右翼軍人1974年在塞浦路斯政變，土耳其於是出兵塞浦路斯北部，建立北塞浦路斯，但僅獲土耳其承認。塞浦路斯2004年加入歐盟，只有南部的希臘語區享有全面歐盟成員國待遇。土耳其及北塞浦路斯一直爭取兩國協議，以承認北塞浦路斯主權，但塞浦路斯反對。3月1日才正式上任的赫里斯托杜利德斯在聯合國斡旋下，與塔塔爾會面，尋求重啟2017年擱置的談判。