囊中羞澀仍拾金不昧　正直老婦獲眾籌贈車

美國密歇根州一名年長婦人因沒錢修車，只好每日徒步來回4公里上班。一天晚上她在油站稍作歇腳，竟發現一個裝滿總值1.5萬美元（約11.7萬港元）鈔票的膠袋。她未有因此動歪念，當場報案交由警員物歸原主。網民受她的誠實正直所感動，眾籌為她購買一輛新的代步車。

65歲戈登（Dianne Gordon）是奧克蘭縣白湖鎮居民，她上月21日如常從超市下班回家，打算到油站便利店買小食取暖時，突然注意到店門外有一個密實袋，內裏裝着大筆金錢。儘管戈登當時囊中羞澀，她沒有絲毫據為己有的念頭，毫不猶豫立即報案。當地警方最終從袋內的卡片找到失主，並把鈔票交還一對新婚夫婦。

白湖鎮警察局長凱勒（Dan Keller）把見聞告訴妻子，她大為感動，決定在網上為戈登發起買車眾籌，短短6天內便成功籌得超過6萬美元（約46.8萬港元），遠超眾籌目標2.5萬美元（約19.5萬港元）。戈登知情後簡直不知所措，她說：「我從沒想過會有這樣的事情，我太驚訝了，我只是做了我應該做的事情」。

在白湖鎮警方協助下，戈登本月初這筆錢買了新車，除供她代步上班外，還方便她探望住在大約25分鐘車程外的兩個孫輩。戈登還計劃載同事搭順風車送他們回家，繼續把愛心傳遞下去。眾籌目前仍在繼續，凱勒指剩餘捐款將為戈登購買汽車保險、保養費和延長保修服務，以及維修戈登的住所。