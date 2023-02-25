【東方日報世界視線】抗美已無懸念　中國當可援俄

一直以來，都是美國主動逼迫中國和俄羅斯，反映着美國霸權主義的強蠻，也顯示出中俄示弱被動，不敢主動打退美國的攻擊。或許中俄都期望美國可變，稍作讓步，美國便會讓中俄各自發展。它們意識不到美國亡華亡俄之心早着，不會因中俄示弱妥協而放棄。

俄羅斯在2014年的《明斯克協議》時還存期望，但2022年採取特別軍事行動，便應該是對美國全無信任了。而烏克蘭戰爭也給中國一個教訓：美國不可信，且戰爭並不遙遠。美國在台海、南海的挑釁，不過是重複在烏克蘭的行動，密鑼緊鼓地籌備對華戰爭。它同樣地會以台灣來迫使中國首先動武，啟動戰事。

俄羅斯已經採取主動，不惜以衞國戰爭來在烏克蘭打擊美國和北約的代理人軍隊。中國一直沒有積極協助，對美國發動大規模武器送烏克蘭似無動於衷，不知怎樣應對。或許去年11月中國發動元首外交時已有定論，由此而開始由被動轉為主動。

主動是中國拉攏非西方各國，中國與沙特阿拉伯和阿拉伯國家的合作尤為關鍵。東盟大致已穩，南海可安，中國與阿拉伯聯盟構建命運共同體便是主動出擊，不單止與伊朗合作，且直入美國傳統中東勢力中間。首先是鞏固中東的去美國化，把影響力伸至北非，對歐盟成東南包圍之局，中國進入歐洲也便有多種途徑以南歐、東歐脅迫西歐、北歐。中國在非洲已有基礎，俄羅斯亦加強發展，前法國殖民地的馬里和布基納法索驅逐法軍出境，同時擴大與俄羅斯的合作。此外，中俄南非軍演，非洲大地再不是西方帝國主義馳騁之地，中南美洲亦正出現政權左翼化，美國變成後院不穩。

當全球大多數人口的國家開始反美反西方，俄羅斯是豁出去與美鬥爭，中國還能坐視不動嗎？

中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅質疑西方，歐美可以大規模用武器輸出來參與烏克蘭之戰，美國是最大的武器供應者，有何道理可以禁止他國同樣支援俄羅斯呢？俄烏交戰最佳的出路是停火和談，甚或回歸《明斯克協議》；若不是這樣，中國為甚麼不可以支援俄羅斯？和談是雙方停止軍援，不然，中國好應軍援俄羅斯，以戰逼和，為己為人，也好為歐洲和世界的和平。中國軍援俄羅斯，可以從軍民雙用的設備開始，同時可助烏東重建。

國際政治不能一國獨霸，以美國的利益為先。

研究所所長 陳文鴻