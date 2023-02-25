G7召開網上會議　追加對俄經濟制裁

俄烏戰爭一周年，在今年的輪值主席國日本首相岸田文雄的號召下，周五（24日）晚間七大工業國集團（G7）召開網上會議後發表聯合聲明指出，將追加對俄羅斯的經濟制裁。

日本首相官邸周六（25日）凌晨發新聞稿指，俄羅斯侵略烏克蘭在2月24日屆滿一周年，周五晚舉行G7領袖線上會議，由岸田擔任會議主席，會議約進行了90分鐘。會議一開始由岸田發言，之後烏克蘭總統澤連斯基發言，然後G7領袖進行討論，會後發表G7領袖聲明。

聲明指出，將阻止俄羅斯獲得支撐軍事及製造部門的產業機械等物品與技術。鑑於伊朗等提供俄羅斯無人機，G7領袖聲明記載，將要求第3國停止對俄羅斯提供物資上的支援。此外，將提供滿足烏克蘭需求的軍事支援，也將對烏克蘭人民追加提供人道支援。

岸田在會議一開始時表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略絕對無法正當化，俄羅斯違反國際法攻擊市民和民間設施的情況仍持續，對於為守護國土而奮戰的烏克蘭人民的勇氣、忍耐與堅強，他由衷表達敬意。他強調，將透過對俄羅斯的嚴厲制裁及對烏克蘭的大力支援等具體措施，展現G7要讓俄羅斯停止侵略，以及堅持基於法治國際秩序的堅定決心。

岸田提及俄羅斯總統普京日前揚言暫停履行與美國簽署的《新削減戰略武器條約》「新戰略武器裁減條約」（New START）和加強核戰力一事，他指從實現無核武的世界及確保安全保障這兩方面來看，日本對於俄羅斯的這項應對深感憂慮。

岸田強調，俄羅斯的核武恫嚇是對國際社會和平與安全的嚴重威脅，絕對無法被接受。俄羅斯絕對不能打破77年來核武未使用的紀錄。今年5月在廣島舉行G7領袖峰會時，將針對此事發出強而有力的訊息。