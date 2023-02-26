【東方日報世界視線】德國外交犯大錯　貝爾伯克入冷宮

當前歐洲政界及傳媒最詬病的，是德國外交的種種失誤，導致德國不單止喪失了在歐盟的領導地位，也被其他成員國恥笑，根源是德國女外長貝爾伯克的胡作非為。

貝爾伯克就任外交部長時，就聲言要把女性主義帶入德國外交政治並樹立國際標竿，這個說法至今還被政論及傳媒界攻擊，原因是即使過去德國外交首長是男性及外交部是男性為主，但任命官員也不應因此要女性優先而不先考慮用人唯才，性別和外交是否優勝完全無關，更且貝爾伯克也無法解釋把女性主義帶入外交部可以帶來甚麼新氣象？

貝氏第二個大問題是她完全違背了綠黨創立以來及德國社會民主黨的基本和平及人道主義的立場，絕對反對戰爭，也原則上反對向發生戰爭的地區輸出武器，如今她變成荒誕地隨美「支持戰爭以達致和平」，德國因此也成為美國霸權主義的幫兇。

第三方面是貝爾伯克和其他國家政治領袖接觸，往往由於女性主義及代表西方自由民主意識形態的驅使，而表現對一些男性中心及非行西方自由民主政制的國家及領導人表現缺乏親和態度，交往也欠積極性，外交變成是西方國家之間圍爐取暖。但外交工作不是表現自己政治意識形態如何優勝及對其他國家執行道德教誨，生出一種可以此改變世界的幻覺，而是要實事求是，實現與交往國更大的和平合作及利益最大化。甚至對其他歐盟成員國，貝氏的外交政策也錯誤以為可示範引領其他成員國接收難民及制裁俄國能源輸出，結果德國難民激增，能源更乏匱，嚴重影響民生。她這種以為當官就可主宰一切的態度最近被攻擊，最明顯是她公開表達絕對支持烏克蘭抗俄，即使德國人民反對，這是明顯背離民主精神！

貝爾伯克支持全面制裁俄羅斯文化及要迫使俄國經濟崩塌，並支持向烏克蘭供應豹2坦克，只會使德國隨美拱火俄烏戰爭，也使德俄關係更難修補。最近一次的大錯，是她上月在歐洲委員會議會的會議上說「我們和俄羅斯在作戰」。結果她備受各黨派攻擊，日前終於在各方壓力下公開向俄羅斯道歉。

貝氏的自取其辱，失公信力，即使可保官位，也會使德國外交變成是德國總理及總統的工作！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻