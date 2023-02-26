為老人院友義繪肖像　中學生與百歲翁成知己

一個是年僅16歲的少年，一個是行將就木的102歲老人，因為澳洲一個肖像畫計劃兩人結成了莫逆之交。畫作替老人的一生留下註記，橫跨85年的友誼和人生經歷，將像畫像一樣永留少年心中，而這樣也正是肖像畫計劃的主要目的。

中學生畫家布羅菲（Finn Brophy）和老漁翁紐博爾德（Bill Newbold），是澳洲青少年服務機構去年搞的百歲老人肖像項目配對的450對搭檔之一。布羅菲要在3個月內繪成一幅能表現紐博爾德一生經歷的肖像，為此他先後十多次到訪老人院。

每次紐博爾德總是一邊被畫，一邊跟這位少年分享年青時海上生活的經歷和對家人的種種，布羅菲也聽得津津有味。上月，肖像畫終於掛到紐博爾德房間的牆上，老人院還為此舉行了慶祝茶會。紐博爾德稱讚布羅菲的才華，布羅菲也說會珍惜老伯跟他分享的智慧和經驗。在這之後不久，紐博爾德就安詳離世。

肖像畫計劃策劃人丹斯（Rose Connor Dance）總結計劃時表示，項目令老少雙方都看到了自信心和目標感，對其他年齡組的理解的顯著增強。她期望這項目能改變一般人對老人的負面印象，同時讓更多年輕人關心長者的需求。