環境局命鐵路公司　停運俄州列車出軌廢料

美國俄亥俄州東巴勒斯坦月初有貨運列車出軌，導致大量有毒化學物洩漏。環境保護署（EPA）上周六（26日）下令涉事列車公司諾福克南方鐵路，暫停將受污染土壤與污水運至其他處理站，當局會盡快安排運走廢物並確保在政府認可設施中，安全及合法處理受污染水土。

俄亥俄州州長辦公室表示，目前已運走20個貨櫃箱、約280噸有害固體廢料，在密歇根州廢物處理施設中處置15箱，餘下5箱運返東巴勒斯坦，至於協助處理液體廢料的德州已無法接收更多廢物。現時在東巴勒斯坦儲放約10.2萬加侖液體廢料，以及約3,440立方米固體廢料，隨着清理工作持續，將會有更多廢料。EPA表示正在檢視長程運輸廢料的情況，並尋找合適的場所接收廢料。

另外，疾病控制及預防中心（CDC）現時詳細調查受事故影響位置，並呼籲居民向當局說明他們事後出現的身體異常症狀或長遠健康憂慮，還計劃將焦點擴大到毗鄰俄亥俄州的賓夕凡尼亞州，以及關注在現場處理事件的應急人員，預料可讓每人有30分鐘交代情況。CDC未來兩周會繼續收集數據，估計事故後一個月內未必會有調查結果。