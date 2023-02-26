披露沖繩歸還秘密協議　前記者西山太吉病逝

日本《每日新聞》前記者西山太吉因心臟衰竭，上周五（24日）在福岡縣北九州市療養院中去世，終年91歲。西山1972年在美國歸還沖繩管治權予日本時，披露日本與美國簽訂秘密協議，承擔部分美方支付費用，他因違反國家公務員法以取得機密而定罪。

西山1931年生於山口縣下關市，1956年加入《每日新聞》任政治部記者。在1971年美日商議沖繩管治權移交的最後階段，美日對外宣稱，日本承擔撤走美軍核武等共3.2億美元（約25億港元）費用，美方則承擔把軍事基地還原為農地的款項。不過，西山與一名外務婚女官員發展婚外情，並從她身上取得機密文件，披露日方額外承擔原本由美國付出的400萬美元（約3,120萬港元），外務省當時否認有秘密協議，但以機密外洩為由逮捕及起訴西山。

西山1974年離開《每日新聞》，法院同年一審認為他出於新聞取材目的正當，裁定無罪，但二審及最高裁判所1978年推翻原判。西山離職後與親人在北九州經營生果公司，到2005年入稟要求就不當裁決索賠但駁回；他2009年夥同大學教授及其他記者，要求政府公開當時的協議，外務省承認有機密協議，但法院認為協議很可能已全數廢除判西山等人敗訴。他的親屬透露，西山約在兩個月前入住療養院，到上周五去世。