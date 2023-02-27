【東方日報世界視線】展開凝聚美反對派　抗議拜登殘美傷俄

美國國會共和黨及民間力量是否有需要及如何對拜登政府拱火俄烏戰爭的政策產生有效制衡，是當前美國政治熱議題。

早前親共和黨人士在首府華盛頓發動一次反對美國政府支持俄烏戰爭的示威，示威集會中講者有2、30人，組織者有5、60人，而參加示威的3,000多人群眾中，居然幾乎一半是25歲以下、其餘幾乎一半是65歲以上，那些本應是社會實力派的26至64歲人士去了哪裏？難道他們都是民主黨支持者，不來反民主黨政府的集會？有分析認為，26至64歲這批人士過去曾關注伊拉克及阿富汗戰爭，但普遍對政府表現失望及無奈，加上疫情的封閉，結果變成轉向更關心觀賞漫威（Marvel） 及網飛（Netflix）的影視產品，在疫情後更關心如何改善經濟狀況。

不過，根據一個西點軍校出身而後來成功投身金融界精英的不完全統計，3、40歲西點軍校出身的人士，非常強烈反戰及痛恨政府多年來在烏克蘭訓練軍隊，形成這種態度的主因是名軍校畢業生基本上相信參軍是維護和平而不是發動戰爭，他們基本上不支持政府尋求在國際上結怨。尤其退伍的軍人，在伊拉克、阿富汗親身經歷戰爭的血腥及痛苦，通常變得更反戰，加上美國人家庭中心的觀念極強，對戰爭會製造傷亡及摧毀家庭非常在意。

共和黨政要如保羅（Rand Paul）及前參議員布萊克（Richard Black）上校就一直要求拜登政府停止北約東擴刺激俄羅斯及搞代理人戰爭。親共和黨軍事專家麥克格雷格（Douglas Macgregor）上校及連同美國法律界資深人士、傳媒界紅人及自由黨人納波利塔諾（Andrew Napolitano）就一直呼籲共和黨及公民要覺醒，拜登正濫用國家資源支持俄烏戰爭，未經國會深入討論及通過，而且俄羅斯不構成危害美國，因此是不合法的戰爭舉動。

推動共和黨反對拜登政府拱火俄烏戰爭目前強調有3個理由：一是戰爭繼續升級會使核戰危機升級，俄羅斯已經逐步部署加強加快核戰準備；二是美國財政負荷加大及無法向烏克蘭討回資助，進而削弱美國國力，使中國加快崛起；第三是加快世界建立另一個經濟圈而削弱美元的影響力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻