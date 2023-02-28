英國歐盟就北愛貿易達成新框架　便利物流

辛偉誠指新框架有利英國和北愛之間的物流。

英國首相辛偉誠周一（27日）與歐盟委員會主席萊恩會面，兩人之後召開聯合記者會，宣布就修改北愛爾蘭貿易安排達成共識，新安排將稱為「溫莎框架」。辛偉誠指雖然英國和歐盟有不同取態，但彼此是朋友，溫莎框架展開關係新一章。

英國希望能修改脫歐協議下的《北愛爾蘭議定書》，提出在北愛爾蘭設置兩條貨物通道並實行不同規則。英國的貨物若經北愛爾蘭運送至愛爾蘭，須通過「紅色通道」並接受全面檢查和海關控制；而運至北愛爾蘭的貨物則通過「綠色通道」，且毋須接受檢查。

辛偉誠指，綠色通道的設立，令超市、餐廳及食物批發商不用像以前般，為每輛貨車貨物申請數百張證書，而之前根據英國規例生產的食物不容許在北愛出售的規定亦取消，在英國超市有售的食物，在北愛超市亦會有售。他指議定書的法律內容有所修改，容許英國稅務轉變適用於北愛爾蘭，由英國帶寵物往北愛會更方便，英國向北愛提供藥物亦更便利。

辛偉誠承認歐盟法律仍能應用於北愛，確保北愛留在歐洲單一市場，但北愛議會有權阻止歐盟新市場法例在當地應用。

萊恩則指，修改議定書對北愛人民有利，及支援讚頌愛爾蘭島和平的社區，確保北愛人民獲得英國的食物和藥物。