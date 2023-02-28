美突然撤兵及援助規劃問題　導致阿富汗政府倒台

以美軍為首的聯軍於2021年8月全面撤出阿富汗，但撤軍過程狼狽，並導致塔利班快速攻入喀布爾推翻獲西方支持的阿富汗政府。美國國會要求華府調查事件，負責的阿富汗重建特別監察長在即將發表的報告指出，突然、不協調地從阿富汗撤軍、多年來美國援助的規劃和監督問題，導致阿富汗政府垮台，以及美軍撤離後不久塔利班接管阿富汗。

報告目前尚未公布，美媒周一（27日）引述內容指出，美軍對向阿富汗提供的武器裝備問責不力和缺乏系統規劃，是導致阿富汗軍事崩潰的重要因素。至於阿富汗政府迅速垮台的原因，報告認為2020年多哈協議是一個轉折點，當時特朗普政府承諾從阿富汗撤走美軍和承包商，以換取塔利班的保證，而阿富汗官員認為拜登政府不會遵守協議，卻沒想到拜登政府會完成撤軍。阿富汗軍隊依賴美國承包商提供支持，包括武器供應和維護，當美國於2021年6月撤走相關人員時，阿富汗人突然失去上述能力，就連美國軍方也低估在阿富汗撤回承包商支持的重要性。

此外，報告亦首次披露提到有72億美元（約562億港元）的軍事裝備，包括飛機、導彈、通信設備和生物識別設備，於2021年8月被塔利班控制。調查人員表示，無法確認遺棄在阿富汗的軍事裝備的最終統計數字，部分原因是用於追蹤這些裝備的電子數據庫在2021年初崩潰。