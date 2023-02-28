梅鐸承認霍士新聞主持　宣傳2020年大選舞弊錯誤陳述

電子投票硬體和軟體生產商Dominion Voting Systems早前就2020年美國大選存在選舉舞弊錯誤陳述一事，向新聞集團旗下美國霍士新聞提出誹謗訴訟。周一（27日）公布的最新法庭文件顯示，新聞集團主席梅鐸承認霍士新聞數名主持宣傳2020年大選遭竊取的錯誤陳述，他可以阻止但沒有。

梅鐸否認霍士新聞整體是支持前總統特朗普的大選結果遭竊取一說，但坦承漢尼蒂（Sean Hannity）、皮羅（Jeanine Pirro）、巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）和多布斯（Lou Dobbs）等霍士新聞政治評論員或主持人，宣傳了上述證據不明的言論，並助長共和黨部分選民對選舉結果的懷疑態度。梅鐸在證詞表示，事後看來，希望公司當下能更強烈的譴責這種行為。

霍士新聞周一反駁Dominion Voting Systems的訴訟內容，稱公司主持人在討論關於民主黨選舉舞弊的議題時被斷章取意，Dominion的簡易判決動議從上到下都存在缺陷，應該全部駁回，對其可疑的理論提供了零證據支持，即霍士新聞的高級管理人員選擇「發布和廣播」或在「創造和發布」虛假選舉謊言中發揮了「直接作用」。