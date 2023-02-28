東奧圍標案 前奧組委成員及6間企業被起訴

日本早前爆出東京奧運會及殘奧會圍標案，東京地方檢察廳特搜部周二（28日）正式起訴當地廣告業巨頭「電通公司」、第二大廣告公司「博報堂」等6間涉案公司的負責人，以及東京奧組委前大會運營局次長森泰夫等7人，圍標規模約437億日圓（約25.1億港元）。

日本公平交易委員會以涉嫌違反《反壟斷法》為由，向檢察總長檢舉涉案公司及人士。委員會表示，涉案公司除電通公司和博報堂外，還包括3間活動策劃公司「CERESPO」、「Same Two」、「Fuji Creative Corporation」，以及廣告公司「東急」。

森泰夫涉嫌與上述6間公司的負責人合謀於2018年2月至7月前後，提前決定將會在東京奧運會及殘奧會測試賽和正式比賽中標的公司。同年5月至8月共展開26項計劃立項業務的招標，包括9間公司及一個企業聯營體中標，涉及總金額約為5.38億日圓（約3,100萬港元）。中標公司隨後還以自願簽約方式獲得約430億日圓（約24.7億港元）的合約，負責奧運會正式賽事等的運營業務。